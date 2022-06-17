Новосибирское правительство потратит миллионы на сувенирные значки

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Новосибирское правительство потратит миллионы на сувенирные значки
17 Июн 2022, 12:44

Структура правительства Новосибирской области решила закупить сувенирные значки к 85-летию региона. На них потратят из бюджета более 3 млн.

Госучреждение облправительства «Хозяйственное управление» закупает 10 тыс. сувенирных значков. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.

Правительству понадобились прямоугольные знаки, на которых «выпуклыми полированными буквами» будут надписи «Новосибирь 85» и «Новосибирь». Каждый значок оценивается в 302 рубля.

Контракт заключали без конкурса с единственным поставщиком — новосибирским ООО «Северное сияние». Фирма принадлежит Дмитрию Гореликову и регулярно получает контракты от «Хозяйственного управления».

Общая сумма контракта составила 3,02 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.


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