Новосибирское правительство потратит миллионы на сувенирные значки
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Структура правительства Новосибирской области решила закупить сувенирные значки к 85-летию региона. На них потратят из бюджета более 3 млн.
Госучреждение облправительства «Хозяйственное управление» закупает 10 тыс. сувенирных значков. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок.
Правительству понадобились прямоугольные знаки, на которых «выпуклыми полированными буквами» будут надписи «Новосибирь 85» и «Новосибирь». Каждый значок оценивается в 302 рубля.
Контракт заключали без конкурса с единственным поставщиком — новосибирским ООО «Северное сияние». Фирма принадлежит Дмитрию Гореликову и регулярно получает контракты от «Хозяйственного управления».
Общая сумма контракта составила 3,02 млн рублей. Деньги выделят из областного бюджета.
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