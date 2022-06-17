Красноярцы запустят сеть кондитерских в Москве
© Стас Соколов
Красноярский ресторанный холдинг Bellini планирует запустить в Москве сеть кондитерских «РомБаба». Первые открытия ожидаются в сентябре.
По словам директора ресторанного холдинга Bellini Анатолия Ващенко, сейчас компания заканчивает строить в Москве кондитерский цех, пишут Gornovosti.
«В ближайшее время проведем маркетинговое исследование рынка, начнем поиск помещений и ремонт в них. Если все пойдет по плану, то в сентябре откроются первые кондитерские в Москве. Планируем начать сразу с трех точек», — рассказал Анатолий Ващенко.
До конца года в Москве могут открыться еще пять «РомБаб». Всего сеть будет насчитывать около 10 точек. Формат заведений будет аналогичен красноярскому.
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