Красноярцы запустят сеть кондитерских в Москве

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Красноярский ресторанный холдинг Bellini планирует запустить в Москве сеть кондитерских «РомБаба». Первые открытия ожидаются в сентябре.

По словам директора ресторанного холдинга Bellini Анатолия Ващенко, сейчас компания заканчивает строить в Москве кондитерский цех, пишут Gornovosti.



«В ближайшее время проведем маркетинговое исследование рынка, начнем поиск помещений и ремонт в них. Если все пойдет по плану, то в сентябре откроются первые кондитерские в Москве. Планируем начать сразу с трех точек», — рассказал Анатолий Ващенко.

До конца года в Москве могут открыться еще пять «РомБаб». Всего сеть будет насчитывать около 10 точек. Формат заведений будет аналогичен красноярскому.