Где в Новосибирске купить молоко и масло дешевле: обзор цен

© pixabay.com
Где в Новосибирске купить молоко и масло дешевле: обзор цен
17 Июн 2022, 14:14

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены в июне на масло, молоко и сметану.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 30 мая и 14 июня.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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