Где в Новосибирске купить молоко и масло дешевле: обзор цен
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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены в июне на масло, молоко и сметану.
Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 30 мая и 14 июня.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
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