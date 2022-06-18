Кровавая бойня произошла на рынке в Красноярске

© t.me/prima_news. кадр с места происшествия

Массовая драка произошла на Южном рынке в Красноярске. В СМИ попали кадры с места происшествия с окровавленными людьми. Проводится полицейская проверка.

Массовая кровавая драка произошла 17 июня на Южном рынке в Красноярске, сообщил телеканал «Прима», опубликовавший кадры с места происшествия.

На видео – окровавленные люди, как пишут журналисты, вероятно, это работники рынка. В потасовке, предположительно, участвовали десятки человек, говорится в сообщении телеканала.



Как сообщает «Проспект Мира», инцидент проверяет полиция: «Предварительно установлено, что драка произошла из-за личной неприязни. За медицинской помощью обратилось двое человек. Какие травмы они получили — не уточняется».