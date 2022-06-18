Тысячу человек эвакуировали из ТРЦ в Новосибирске из-за замыкания

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Эвакуация прошла в ТРЦ «Аура» в Новосибирске утром 18 июня. Причиной стало замыкание.

Тысячу человек эвакуировали из ТРЦ «Аура» в Новосибирске, сообщает паблик АСТ-54.



МЧС региона также сообщает об эвакуации из ТРЦ в центре города. По данным ведомства, из здания эвакуировались около 400 сотрудников и 600 посетителей, пострадавших нет.

«Произошло короткое замыкание (без последующего горения) электрического светильника», - пояснили в МЧС.