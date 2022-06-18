Четырехлетний ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в Бурятии

СК в Бурятии выясняет обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка и его матери. Они получили ожоги после взрыва самогонного аппарата.

Мать и ее четырехлетний ребенок травмированы вечером 17 июня в одной из квартир на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ.



Как удалось установить, женщина установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства. После этого мать с сыном пошла на улицу, оставив аппарат без присмотра.

«По возвращению домой после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время произошел хлопок газа без пожара, который накопился в результате работы самогонного аппарата. В настоящее время мать и ребенок с ожогами рук, ног, лица госпитализированы в лечебное учреждение», - говорится в сообщении следствия.

Проводится доследственная проверка.