Четырехлетний ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в Бурятии
18 Июн 2022, 12:48
Мать и ее четырехлетний ребенок травмированы вечером 17 июня в одной из квартир на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ.
СК в Бурятии выясняет обстоятельства травмирования четырехлетнего ребенка и его матери. Они получили ожоги после взрыва самогонного аппарата.
Мать и ее четырехлетний ребенок травмированы вечером 17 июня в одной из квартир на улице Юного Коммунара в Улан-Удэ.
Как удалось установить, женщина установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства. После этого мать с сыном пошла на улицу, оставив аппарат без присмотра.
«По возвращению домой после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время произошел хлопок газа без пожара, который накопился в результате работы самогонного аппарата. В настоящее время мать и ребенок с ожогами рук, ног, лица госпитализированы в лечебное учреждение», - говорится в сообщении следствия.
Проводится доследственная проверка.
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