Езиды в Сибири: самый таинственный народ

© ngs.ru/Арман Озманян. Община Новосибирска в 2019 году почтила память погибших в 2014-м езидов в Ираке

Езиды считаются закрытой и таинственной этнической общностью. Их традиции для сибиряков – мир непривычных верований, ритуалов и принципов. Кто эти люди, когда попали в Россию, чем занимаются и с какими проблемами сталкиваются? Публикуем очередную серию цикла о народах, живущих в Сибири.

Езидами интересовался великий Пушкин. Пообщавшись с езидским шейхом, он написал «Заметку о секте езидов», которую поместил в одну из ранних редакций «Путешествия в Арзрум».

Обычно считают, что езиды – это группа армянского населения. Но это не совсем так. Самые известные езиды в России – певица Зара, футболист Гурам Аджоев и боксёр Михаил Алоян. Но в целом об езидах известно очень мало – они считаются самой закрытой и таинственной этнической общностью.

Кто такие езиды, как они оказались в Сибири и чем занимаются сегодня Тайге.инфо рассказал главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив» доктор исторических наук Владислав Кокоулин.

Тайга.инфо: Кто же все-таки такие езиды?

– Езиды как самостоятельная этноконфессиональная общность сформировались в Северном Ираке приблизительно в VIII – IX веках. Главной святыней езидов служит храм при мавзолее шейха Ади в Лалеше в 40 км к северу от Мосула. Езиды – солнцепоклонники: каждое утро они просят помощи у солнца. Синюю одежду не носят, считая синий цвет божественным. Что касается традиционной культуры, то езиды не едят рыбу, капусту и тыкву. Но зато очень любят мясо, правда, свинину они также не едят. А посещая баню, не моются мылом, чтобы не осквернять воду. По различным источникам, на планете насчитывается до миллиона езидов.

Вообще езиды – это не армяне, как некоторые считают, это – часть курдов, которая исповедует свою религию – езидизм. В езидизме причудливо сочетаются христианство, зороастризм, иудаизм и даже элементы ислама. Религия езидов опирается на устную традицию, хотя у них есть две священные книги – «Кетебе Джилве» («Книга откровения») и «Масхафе раш» («Чёрная книга»). Езиды говорят, что они последнее тысячелетие сражались с оружием в руках за сохранение своей религии.

Следует также отметить, что езиды – это одна из самых закрытых групп населения: браки с неезидами запрещены, езидом можно только родиться.

В Первую мировую войну езиды на стороне Российской империи воевали с Османской империей, поэтому мигрировали в Россию. Они расселились в Центральную Россию, в Поволжье, на Урал и в Сибирь.

Тайга.инфо: Чем сегодня занимаются езиды в наших краях?

– Занимаются они тем, чем привыкли заниматься на родине – разводят крупный рогатый скот, занимаются сельским хозяйством и торговлей.

Однако у езидов есть и серьёзные проблемы. Так, у некоторых беженцев из Армении, которые оказались в Сибири, нет паспортов. Когда езиды вынуждены были спасаться от военного конфликта в Карабахе, некоторые из них потеряли паспорта. Собрать справки не могут, вот и живут без паспортов и гражданства в сибирских деревнях.

Причём они смогли здесь не только обзавестись хозяйством, но и вырастить детей, которые закончили школу и теперь трудятся вместе с родителями. Очень многие езиды получили вид на жительство, но гражданства России у них по-прежнему нет. Это вызывает трудности. Когда они оказываются в городах, то из-за яркой внешности сразу бросаются в глаза полиции. Представляются обычно армянами – для российского полицейского армяне – это почти свои, а вот о езидах подавляющее большинство не имеет ни малейшего представления. Если требуют документы, то приходится объяснять, что беженцы из Карабаха. Обычно отпускают... Однако чиновники отправляют езидов сперва оформлять гражданство в Армению, потом въезжать в Россию в качестве трудовых мигрантов, затем уже оформлять разрешение на временное проживание, а потом – вид на жительство. Понятно, что для большинства беженцев это просто невозможно.

Тайга.инфо: Сколько езидов проживает в Сибири?

– В России езиды считались особой этноконфессиональной группой курдов, но уже при проведении переписи населения 2002 года они впервые стали учитываться отдельно.

Если обратиться к данным переписей населения России, то можно отметить, что количество езидов, зафиксированных в переписях, увеличилось с 30 тысяч человек в 2002 году до 40 тысяч – в 2010 году, то есть на четверть. И это несмотря на закрытость этой общности для смешанных браков. Но нужно учитывать и то, что часть современных езидов записывает себя курдами. Причины этого явления достаточно специфичны, но в целом понятны – стремление выйти из замкнутых сообществ и войти в состав тех сообществ, которые отрыты как для межэтнических браков, а еще потому, что строгих религиозных запретов езиды сегодня придерживаются сегодня меньше.

Больше всего езидов проживает в Новосибирской области. Хотя перепись 1959 года не зафиксировала ни одного езида, но в переписи 1989 года значилось уже 75 езидов. В переписи 2002 года было зафиксировано 1987 езидов, в переписи 2010 года – 2507. И это больше, чем 1926 китайцев и 1253 грузина, проживающих на территории нашей области.

В Томской области в 2002 году зафиксировано в переписи 106 езидов, в 2010 году – уже 110, столько же, сколько и вьетнамцев, но меньше, чем 137 турок.

В Иркутской области до 2002 года переписи не фиксировали езидов. В 2002 году их было 303 человека, в 2010 году – уже 403.

В Красноярском крае первые курды появились в 1930-х годах. По данным переписи 2010 года, в Красноярском крае насчитывается 37 курдов и 206 езидов. Большая часть езидов проживает достаточно компактно на юге края в Минусинске и в Минусинском районе. В частности, в конце 1990-х годов в селе Новотроицком Минусинского района езиды из Армении занимали две улицы.

Тайга.инфо: Каких традиций езиды придерживаются в Сибири?

– Традиции езидов – мир непривычных для нас верований, ритуалов и принципов. Они могут показаться суровыми, но этот народ отличается добродушием и уважением к другим людям. Езиды в Сибири стараются придерживаться тех обычаев, которые они соблюдали на своей исторической родине. Однако время берёт своё – наряду с традициями появляются и новации. Так, в доме обязательно изображают павлина – его езиды считают кем-то вроде ангела. Но при этом часто рядом с изображением павлина можно увидеть икону Николая Чудотворца, а сами езиды ходят в ближайший православный храм на молитву.

Они выращивают фасоль и поклоняются солнцу. Пищевые запреты также постепенно уходят в прошлое. Сегодня можно встретить езидов, которые едят рыбные блюда и листья салата: его раньше приравнивали к капусте и, соответственно, не ели.

Тайга.инфо: Какие культурно-национальные организации езидов действуют в Сибири?

– В Новосибирске община довольно многочисленна: по оценкам в городе проживает 15–17 тысяч езидов. Здесь зарегистрирована областная общественная организация Национально-культурный центр «Очаг езидов». Основной задачей центра является сохранение языка и культурных традиций езидов. Но, конечно, езиды очень переживают за своих соотечественников на далёкой родине. Когда в 2014 году в Ираке езиды пострадали от терактов, то новосибирские езиды собирали для них гуманитарную помощь.

Тайга.инфо: Кто из езидов наиболее известен в Сибири?

– Мало кому известно, но в числе борцов за установление Советской власти в Томске был человек, которого звали Фёдор Матвеевич Лыткин. Но на самом деле его звали Ферик Агит Полатбеков, и он был езидом. Родился в Иркутской губернии, его отец был ссыльным езидом, а мать – русской. Будучи студентом Томского университета, он вступил в РСДРП. После установления Советской власти в Томске вошёл в состав исполкома Совета, весной 1918 года стал членом президиума Центросибири в Иркутске. После поражения Советской власти в Иркутске ушёл в тайгу, но был убит белыми в Якутии.

Из наших современников, конечно, многим известен боксер Миша Алоян, который достиг на ринге больших успехов. Он выступал во второй наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Стал заслуженным мастером спорта России, был призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, четырёхкратным чемпионом России. Перейдя в профессиональный бокс, Алоян и здесь добился успеха: стал чемпионом мира по версии WBA Gold.

Подготовил Владимир Кузменкин