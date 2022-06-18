Хлеб подорожал в полтора раза, гречка и макароны – на треть: обзор цен в Новосибирске

© pixabay.com
Хлеб подорожал в полтора раза, гречка и макароны – на треть: обзор цен в Новосибирске
18 Июн 2022, 18:01

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в июне меняются цены на хлеб, муку, крупы и макароны. Так, в одной из сетей бородинский хлеб через две недели удалось найти уже на 63% дороже.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 30 мая и 14 июня.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста
Последние материалы
18 Июн, 19:26
Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище, погиб человек
18 Июн, 18:01
Хлеб подорожал в полтора раза, гречка и макароны – на треть: обзор цен в Новосибирске
18 Июн, 15:42
Езиды в Сибири: самый таинственный народ
18 Июн, 13:54
«Макдоналдс» открылся в Новосибирске под новым брендом
18 Июн, 12:48
Четырехлетний ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в Бурятии
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования