Хлеб подорожал в полтора раза, гречка и макароны – на треть: обзор цен в Новосибирске

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в июне меняются цены на хлеб, муку, крупы и макароны. Так, в одной из сетей бородинский хлеб через две недели удалось найти уже на 63% дороже.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 30 мая и 14 июня.



Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.