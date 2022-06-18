Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище, погиб человек

© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище, погиб человек
18 Июн 2022, 19:26

В Новосибирской области вечером 18 июня опрокинулась и затонула яхта. В результате погиб человек, еще троим удалось спастись.

Происшествие произошло около 19:00 в Бердском заливе Новосибирского водохранилища:  парусная яхта, на которой находилось четыре человека, опрокинулась и затонула.

По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один человек погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подробности о поисковой операции от МЧС: Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России. Спасенным медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни. Все мужчины на борту находились в спасательных жилетах.
Для обследования акватории в радиусе пяти километров от примерного места затопления судна с воздуха осуществлял работу вертолет Ми-8 Координационного центра поиска и спасения.

По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области


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