Парусная яхта затонула в Новосибирском водохранилище, погиб человек

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В Новосибирской области вечером 18 июня опрокинулась и затонула яхта. В результате погиб человек, еще троим удалось спастись.

Происшествие произошло около 19:00 в Бердском заливе Новосибирского водохранилища: парусная яхта, на которой находилось четыре человека, опрокинулась и затонула.



По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, один человек погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подробности о поисковой операции от МЧС: Один мужчина выплыл на остров Умовский самостоятельно, второго извлекли из воды сотрудники Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, третьего подняли сотрудники ГИМС МЧС России. Спасенным медицинская помощь не потребовалась. Позже спасатели обнаружили в воде четвёртого мужчину без признаков жизни. Все мужчины на борту находились в спасательных жилетах.

Для обследования акватории в радиусе пяти километров от примерного места затопления судна с воздуха осуществлял работу вертолет Ми-8 Координационного центра поиска и спасения.

По данному факту Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности плавания.

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области