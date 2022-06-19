Путину показали «специально подготовленных» пациентов в новосибирской больнице

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Президенту России Владимиру Путину показали по видеосвязи открывшуюся в Новосибирске детскую поликлинику. Но пациентами оказались взрослые, а медперсонал не скрывал, что они «специально подготовленные». Также у зрителей могли возникнуть сомнения насчет достоверности слов врачей.

Путин принял участие в видеоконференции о новых объектах здравоохранения в некоторых регионах России. Из Новосибирска ему показали корпус детской клинической больнице № 3 в микрорайоне Стрижи.

Перед Путиным отчитывалась главврач ДГКБ №3 Татьяна Комиссарова. За ее спиной на видео сидели пять человек — трое в медицинских халатах, двое без них. «Татьяна Валерьевна, за Вашей спиной я вижу людей без медицинских халатов. Это кто? Вы могли бы их представить?» — попросил Путин (цитата по Кремлю).

«Это наши пациенты, — утверждает Комиссарова. — Мы стартуем, мы сегодня начинаем работать с пациентами, и люди прикрепляются к поликлинике» (при этом видео было опубликовано в выходной день).

«Понятно. Это специально подготовленные пациенты или случайные?» — отметил Путин.

«В определённой степени специально подготовленные, случайные», — странно ответила главврач.

Одним из «пациентов» детской больницы оказался мужчина, представившийся Андреем Рощиным, который сказал, что работает на заводе по переработке молока в Сокуре. «Здесь недавно взяли жильё и вот — пришли прикрепиться», — отметил он.

Второй «пациенткой» стала Татьяна Сурдина, сказавшая, что работает заведующей Мочищенской амбулатории. В то же время на сайте Новосибирской центральной районной больнице, к которой относится Мочищенская врачебная амбулатория сказано, что в ней работает лишь один участковый терапевт — Елена Иващенко.

А вот полная тезка Татьяны Сурдиной значилась заместителем главного врача по лечебной работе в той самой детской клинической больницы №3, из которой и проводили эфир с Путиным. В документе конца 2019 года, который подписан Комиссаровой, ее должность уже звучала как зам по медицинской части.

Сурдина утверждала, что получает в месяц 70-80 тыс. рублей (такая сумма может быть реальна для заместителя главврача, чем для работника врачебной амбулатории в поселке Мочище).



Минздрав Новосибирской области возглавляет Константин Хальзов.