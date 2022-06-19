Двое погибли при падении параплана под Омском

19 Июн 2022, 07:42

Параплан упал в Омской области. Сообщается о двоих погибших.

Параплан упал в районе села Большекулачье Омского района области утром 19 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Погибли два мужчины. По предварительной информации, они не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при падении», — рассказали в ведомстве.

Личность одной из жертв уже установлена — это 57-летний житель Омска. В районе села Троицкое нашли машину, на которой приехали погибшие.


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