Двое погибли при падении параплана под Омском

Параплан упал в Омской области. Сообщается о двоих погибших.

Параплан упал в районе села Большекулачье Омского района области утром 19 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«Погибли два мужчины. По предварительной информации, они не справились с управлением воздушного транспортного средства и разбились при падении», — рассказали в ведомстве.

Личность одной из жертв уже установлена — это 57-летний житель Омска. В районе села Троицкое нашли машину, на которой приехали погибшие.