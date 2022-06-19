Казахстан призвал полностью ликвидировать ядерное оружие к 2045 году

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Власти Казахстана призвали мировое сообщество подготовить план полной ликвидации ядерного оружия из-за конфликта в Украине и разговоров о его возможно применении. Это позволит избежать угрозы самоуничтожения планеты.

Участники Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) встретятся в Вене в конце июня. Перед собранием вице-премьер Казахстана и глава МИД страны Мухтар Тлеуберди призвал все государства мира разработать план полной ликвидации ядерного оружия.

«Мы призываем все государства, включая ядерные державы, разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 года, к столетнему юбилею ООН. Предложения и договоренности о достижении этой цели могли бы быть отражены в итоговых документах как первой конференции ДЗЯО, так и обзорной конференции ДНЯО», — цитирует Тлеуберди «Интерфакс».

«Нынешний конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия», — добавил Тлеуберди.

«Казахстан осознает, что на пути к достижению этой благородной, но амбициозной цели имеется множество политических и технических препятствий. Считаем необходимым приступить к практической работе в этом направлении», — отметил чиновник.

Практический вклад Казахстана в ядерное разоружение «дает моральное право и далее призывать народы и правительства удвоить усилия по избавлению нашей планеты от угрозы ядерного самоуничтожения на основе укрепления взаимного доверия», считает министр: «С учетом этого Казахстан номинировал свою кандидатуру на позицию заместителя председателя первой встречи ДЗЯО в 2022 году и председателя третьей встречи на период 2024–2026 годов».

Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу в январе 2021 года. Его уже подписали 87 государств, и 59 — ратифицировали.

Среди тех, кто подписал соглашения, есть Бразилия, Куба, Ирландия, Мексика, Австрия, Новая Зеландия, ЮАР и Таиланд.

При этом ядерные державы — Россия, Великобритания, Китай, США и Франция — отвергли ДЗЯО. Казахстан единственной из стран СНГ присоединился к договору о запрете ядерного оружия.