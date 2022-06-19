Газ взорвался в доме на поминках в Красноярском крае

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Газ взорвался в доме на поминках в Красноярском крае
19 Июн 2022, 08:56

В одном из частных домов в Красноярском крае произошел взрыв. Там собрались мужчины, чтобы помянуть погибшего товарища.

«Хлопок бытового газа» произошел в одном из частных домов поселка Большие пруды Сухобузимского района Красноярского края, сообщили в региональном управлении МВД.

«В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», – рассказали в полиции.

Два человека получили тяжелые травмы, еще двое - средней степени тяжести, уточнили в краевом минздраве.

По сведениям КП, в доме проходили поминки. Гости были в нетрезвом состоянии, они открыли подвал, чиркнули спичкой, чтобы осветить помещение – и тут взорвались остатки газа, пишет издание.


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