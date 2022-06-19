Землетрясение произошло под Новосибирском

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В Новосибирской области произошло землетрясение. Эпицентр находился в угледобывающем районе.

Землетрясение магнитудой 3 произошло в Искитимском районе Новосибирской области, сообщили в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН 19 июня.

Эпицентр находился примерно в 4 км к запуду от поселения Усть-Чём и в 41 км к северо-востоку от границы Новосибирска. В этом районе группа «Сибирский антрацит» добывает уголь открытым способом.

Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 3,4 балла.