Торговый центр затопило в Краснообске
19 Июн 2022, 10:44
В Новосибирской области после сильных ливней протекла крыша торгового центра в Краснообске. Фотофакт.
В торговом центре Краснообска протекла крыша. Фото от читателя Тайги.инфо.
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