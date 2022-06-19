Красноярская полиция угрожает закрыть крупный рынок после драк мигрантов

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Руководство полиции пригрозило закрыть Южный рынок в Красноярске. Ранее там произошла массовая драка между сотрудниками и было возбуждено уголовное дело, но конфликт повторился 19 июня. Рынок связывали с семьей расстрелянного в 2014 году Анвара Ибрагимова.

«Начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий провел выездное совещание с руководителями краевой и городской полиции на рынке в Центральном районе, где накануне произошел конфликт между работниками, — сообщили в полиции. — Руководители довели до работников рынка дальнейшие меры, которые будут приняты к ним в случае возникновения подобных конфликтов, было акцентировано внимание на том, что на рынке сотрудниками полиции еще чаще будут проводиться рейдовые мероприятия, все иностранные граждане подвергнутся тщательной проверке, в том числе на соблюдение требований миграционного законодательства».

«В случае повторения подобных инцидентов будут приняты самые жесткие меры, вплоть до ликвидации рынка», — заявили в ГУ МВД.

Ранее на Южном рынке Красноярска произошла массовая драка. В потасовке, предположительно, участвовали десятки человек. Два человека пострадали.

Было возбуждено дело о побоях (ст. 116 УК). Но конфликт, по данным полиции, повторился.

«Сегодня [19 июня], несмотря на все предупреждающие меры, конфликт получил продолжение. Сейчас в отдел полиции № 1 МУ МВД России „Красноярское“ доставлены 8 человек, с ними работают полицейские», — рассказали в ведомстве.

Полиция также опубликовала видео жесткого задержания, вероятно, участников конфликта. Всех уложили лицом на асфальт, кого-то вытаскивали из машин, разбив боковые стекла.

Одним из владельцев рынка «Южный» называли Анвара Ибрагимова, которого расстреляли у собственного дома в 2014 году. Рынок «Южный», по последним известным данным, находился в собственности ООО «ИПЭК» — сейчас эта фирма принадлежит Денису, Константину, Пашше и Норгиле Ибрагимовым.