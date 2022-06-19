Новосибирским студентам предложили преподавать в Херсоне и Запорожье

© mil.ru. Школа в Херсонской области

Молодым педагогам в Новосибирской области предложили отправиться в «командировку» в регионы Украины, находящиеся под контролем российских войск. Они должны обеспечить подготовку к учебному году.

В студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запарожья и Херсона» (орфография сохранена). Его копия оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

В сообщении сказано, что министерство образования Новосибирской области предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину: «Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми».

Чиновникам понадобились действующие учителя «по всем предметам» на август—октябрь. Им обещают 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансферт и проживание.

В качестве контакта указан телефон бывшего директора одной из вечерних школ Новосибирска (имя известно редакции, принадлежность номера удалось подтвердить через сервис GetContact). Сейчас он преподает в НГПУ.