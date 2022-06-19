Жители подписывают петицию с требованием выпустить кузбасского нейрохирурга из СИЗО

© minzdrav.gov.ru. Егор Колотов

Петиция с требованием выпустить из СИЗО заведующего нейрохирургическим отделением Кемеровской областной клинической больницы Егора Колотова опубликована в интернете. Утверждается, что он задержан по подозрению в получении взятки.

На сайте change.org опубликована петиция с требованием выпустить с следственного изолятора известного кузбасского нейрохирурга, завотделением нейрохирургии Кемеровской областной клинической больницы Егора Колотова. Обращение разместила юрист Герда Россия-Горская.

Колотова подозревают в получении взятки, утверждается в петиции, но подробности не уточняются. Сама Горская также не смогла пояснить Тайге.инфо, какой именно суд выносил решение об аресте медика.

«Мера пресечения избрана уже давно. То есть он в СИЗО уже не один месяц», — отметила юристка.

В электронной картотеке на сайте облсуда Кузбасса нет информации об обжаловании меры пресечения Колотовым. Официально подтвердить факт возбуждения дела на момент публикации не удалось.

«Егор Борисович лучший врач по версии Европейской академии естественных наук (2011), лауреат Всероссийского конкурса врачей в номинации „За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека“ (2013), обладатель премии „Призвание“ в той же номинации (2013)», — говорится в петиции.

Колотов действительно не раз упоминался в СМИ и даже в сообщении Минздрава РФ об успешно проведенной уникальной операции. Еще в мае 2021 года пресс-служба Кемеровской областной клинической больницы называла Колотова заведующим нейрохирургического отделения. Упоминания сохранились и на сайте больницы, но вот среди действующего персонала его обнаружить не удалось.

«Мы не знаем обстоятельств дела, не знаем виновен Колотов Егор Борисович или нет, работают адвокаты, которые приложат все усилия что бы установить истину по делу и добиться справедливости, как бы пафосно это не звучало, — говорится в петиции. — Сегодня Колотову Егору нужна наша поддержка, сегодня один из лучших врачей содержится под стражей».

Обращение, на момент публикации, собрало 43 подписи.