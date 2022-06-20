Подросток застрелил своего деда в Забайкалье

© pixabay.com
Подросток застрелил своего деда в Забайкалье
20 Июн 2022, 06:29

В Забайкалье убит пенсионер. Подозреваемым стал его 15-летний внук. Предварительный мотив — «неприязненные отношения», сообщили Тайге.инфо в Следственном комитете, но подробности пока не раскрываются.

Тело мужчины 1954 года рождения с огнестрельным ранением найдено в селе Акша Забайкальского края. По подозрению в убийстве задержан 15-летний внук мужчины, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«При допросе, проведённом совместно с законным представителем, адвокатом и психологом, подросток признался в совершении преступления», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили Тайге.инфо в СК, в качестве причины убийства официально называются «неприязненные отношения»: «Пока мотив более подробно не раскрываем». Источник «Читы.ру» знакомый с ситуацией сказал, что «причиной конфликта могли стать разногласия, так как дед пытался воспитывать мальчика».

В прокуратуре Забайкалья Тайге.инфо рассказали, что у молодого человека есть отец и мать, но он с ними не живет. Ведомство планирует установить причины проживания подростка с дедом, а также работу органов опеки и попечительства и «других органов системы профилактики».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Подросток задержан на 48 часов, решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура взяла расследование на контроль.


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