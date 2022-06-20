Аналитики рассказали о серьезном дефиците медиков в Новосибирской области

© Кирилл Канин
Аналитики рассказали о серьезном дефиците медиков в Новосибирской области
20 Июн 2022, 07:52

В Новосибирской области наблюдается серьезный дефицит медицинских работников. Зарплатные предложения для них в среднем выросли за год лишь на 4%.

«На текущий момент, на одну вакансию в сфере медицины в Новосибирской области приходится меньше одного потенциального кандидата (а именно — 0,6 резюме на вакансию), что говорит серьезном дефиците медработников в регионе, поскольку комфортным для рынка труда соотношением считается соотношение 5–6 резюме на вакансию»,— сообщила крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России HeadHunter.

В мае 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере «медицина и фармацевтика» составила 48,9 тыс. рублей. За год она выросла лишь на 4% — в мае 2021 года показатель составлял 46,8 тыс.

Кроме того, сервис провел опрос среди жителей Новосибирской области о том, сколько, по их мнению, должны получать медики. 97% респондентов считают, что труд медицинских работников не оплачивается достойно.

49% опрошенных новосибирцев уверены, что зарплата врача должна составлять более 100 тыс. рублей. 39% — 61 до 100 тыс. Медсестеры, по мнению 61% респондентов, должны получать 30–60 тыс. рублей.


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