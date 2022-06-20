«Признание ДНР и ЛНР» включили в школьную программу в России
© Диана Днепр
Федеральные власти включили в курс современной истории России для школьников признание «ДНР» и «ЛНР» со стороны Кремля. Тема уже внесена в примерную программу для девятиклассников на 2022 год, которую передали преподавателям.
Федеральное государственное учреждение «Институт стратегии образования российской академии образования» подготовил примерную рабочую программу курса «Введение в новейшую историю России» для девятых классов средних школ. Копию документа Тайге.инфо предоставили читатели, рассказавшие, что учителя уже получили его.
Проект программы также опубликован на специальном сайте «Института стратегии образования».
Курс практически не отличается от прошлого учебного года. Там есть и «воссоединение Крыма с Россией», и «Общероссийское голосование по поправкам к Конституции». Но теперь среди тем занятий появилось «Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.)».
Содержание темы про «ДНР» и «ЛНР», признанные Кремлём, никак не раскрыто.
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