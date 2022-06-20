Полуторагодовалой девочке из Новосибирска с поражением нервной системы нужно дорогое лечение

© из семейного архива. Полина Куприянова

Порок сердца и поражение центральной нервной системы (ЦНС) у Полины Куприяновой из Новосибирска обнаружили еще в роддоме. Сейчас девочке полтора года, она не говорит и не ползает. Ей нужно лечение, которое стоит более 100 тыс. рублей. Это неподъемная сумма для семьи ребенка. Как помочь, узнала Тайга.инфо.

«Дочка родилась раньше срока, в тяжелом состоянии, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще в роддоме у Полины обнаружили пневмонию, поражение центральной нервной системы, порок сердца. На десятый день жизни дочку перевели в больницу, полтора месяца выхаживали, — рассказывает мама Полины Куприяновой Ирина. — После выписки мы ходили по врачам, лечились, делали массаж. В десять месяцев Полина перенесла операцию на сердце».

После восстановления родители начали реабилитацию: водили дочку в бассейн, дома занимались с ней лечебной физкультурой. Сейчас Полина уже переворачивается, может сидеть и стоять с поддержкой, повторяет за нами движения, возится с игрушками. Но все еще не говорит и не ползает.

«У Полины органическое поражение центральной нервной системы, задержка моторного и речевого развития. Девочке требуется восстановительное лечение, направленное на нормализацию тонуса мышц, восполнение отсутствующих двигательных и речевых навыков», — объясняет невролог томского детского ребцентра «Шаг вперед» Оксана Жексенова.

Однако оплата лечения дочери для Куприяновых неподъемна.

Курс лечения для Полины стоит 172,5 тыс. рублей. На него уже собрали 34,4 тыс. рублей, осталось еще 138,1 тыс. рублей.

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