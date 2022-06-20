Скот погиб при пожаре под Новосибирском
20 Июн 2022, 09:48
Огонь подошел к жилью под Новосибирском. Погиб домашний скот.
Огонь подошел к частному дому и надворным постройка в селе Каменка. Площадь пожара составила около 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«В огне погибли пять голов крупного рогатого скота. Случаев гибели и травмирования людей удалось избежать», — рассказали в ведомстве.
Причина пожара уточняется.
По данным гидрометцентра, с 21 по 24 июня в Новосибирской области местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Более 10% обратившихся за компенсациями красноярских погорельцев остались без выплат Прокуратура проверит «КрасАвиа» после массовой задержки рейсов Пассажиров авиарейса «Томск-Новосибирск» отправили в путь на автобусе Экс-директор новосибирского «Росгосстраха» пойдет под суд за многомиллионное мошенничество Теракт предотвращен в Забайкалье
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo