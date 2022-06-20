Скот погиб при пожаре под Новосибирском

20 Июн 2022, 09:48

Огонь подошел к жилью под Новосибирском. Погиб домашний скот.

Огонь подошел к частному дому и надворным постройка в селе Каменка. Площадь пожара составила около 500 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В огне погибли пять голов крупного рогатого скота. Случаев гибели и травмирования людей удалось избежать», — рассказали в ведомстве.

Причина пожара уточняется.

По данным гидрометцентра, с 21 по 24 июня в Новосибирской области местами сохранится высокая пожароопасность 4 класса.


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