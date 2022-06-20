Главу новосибирской «МГЕР» сделали «замминистра» в «ЛНР»

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Руководителя новосибирского штаба «Молодой гвардии „Единой России“» назначили заместителем министра культуры «ЛНР». Он также работал в госучреждении областного правительства, которое тратило средства бюджета на «патриотическое воспитание».

«Заместителем Министра культуры, спорта и молодежи ЛНР назначен Василий Носков. Он будет курировать молодежный сектор ведомства», — говорится в сообщении «правительства ЛНР» 20 июня.

Василий Носков родился 14 июля 1993 года в Новосибирске. Окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики.

В 2012–2014 годах Носков работал менеджером по внешним и корпоративным связям АНО «Масс-Медиа-Центр». Затем устроился в муниципальное бюджетное учреждение «Территория молодежи», а в 2015-м стал работать в октябрьском райотделении «Единой России». В 2017-м его устроили помощником депутата горсовета Новосибирска Игоря Титаренко («ЕР»), а затем — экспертом отдела по организации и проведению мероприятий госучреждения облправительства «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».

В 2020-м Носков безуспешно баллотировался в региональное заксобрание от «Единой России» по округу № 33, проиграв представителю КПРФ Евгению Смышляеву и представителю Родины.

Сейчас Василий Носков также возглавляет региональный штаб «МГЕР».