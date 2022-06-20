Одна пьяная мать избила маленькую дочь, вторая — не кормила сына в Саяногорске
В хакасском Саяногорске сразу двух матерей привлекли к ответственности из-за неисполнения родительских обязанностей. Обе употребляли спиртное.
Жительница Саяногорска сообщила в полицию, что в соседней квартире кричит ребенок. Приехавшие инспекторы по делам несовершеннолетних узнали, что находившаяся в состоянии алкогольного опьянения мать избила семилетнюю дочь, сообщили в МВД по Хакасии 20 июня.
«Девочка была изъята и помещена в городскую больницу. Неработающая женщина привлечена к административной ответственности, а собранные материалы направлены в отдел опеки и попечительства для принятия дальнейшего решения», — рассказали в МВД.
Кроме того, саяногорская полиция устроила рейд по семьям, состоящим на учете. В одном случае сотрудникам МВД пришлось искать мать, которая ушла распивать спиртное, взяв с собой двухлетнего сына.
«Когда сотрудники полиции пришли в квартиру, где находилась женщина, то обнаружили ее в состоянии алкогольного опьянения, а ребенка — голодного и находящегося без присмотра», — рассказали в ведомстве.
Мальчика увезли в горбольницу, а на женщину составили протокол по ст. 5.35 КоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).