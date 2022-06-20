Теракт предотвращен в Забайкалье

20 Июн 2022, 11:58

Сторонник террористической организации задержан в Чите. Он готовил теракт, после которого планировал выехать в Сирию.

ФСБ задержала сторонника действующей на территории Сирии террористической организации, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Чите задержан сторонник международной террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена на территории России), гражданин Российской Федерации, планировавший совершить в Забайкальском крае террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

После теракта мужчина планировал выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

По месту его жительства изъяли два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами общей массой 400 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор, три гранаты, охолощенные образцы автомата АК-103 и пистолета Макарова, переделанные под стрельбу боевыми патронами, большое количество боеприпасов, а также запрещенную религиозную литературу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном приобретении взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконной переделке огнестрельного оружия. В преступлениях он сознался.


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Теракт предотвращен в Забайкалье
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