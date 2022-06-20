Экс-директор новосибирского «Росгосстраха» пойдет под суд за многомиллионное мошенничество

20 Июн 2022, 12:21

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора филиала ПАО СК «Росгосстрах». Ему вмешают мошенничество со страховой премией на сумму свыше 13 млн рублей.

По версии УФСБ России по Новосибирской области, обвиняемый, обманув вышестоящих сотрудников компании, добился заключения промышленным предприятием договора страхования опасных грузов.

Впоследствии при исполнении гражданско-правовых обязательств он похитил предусмотренную договором страховую премию, причинив организации ущерб на сумму свыше 13,6 млн рублей.

Мужчине вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он добровольно возместил треть причиненного преступлением ущерба, кроме того на его квартиру в Москве стоимостью 8,4 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.


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