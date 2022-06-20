Пассажиров авиарейса «Томск-Новосибирск» отправили в путь на автобусе

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Самолет авиакомпании S7 не вылетел из Томска в Новосибирск. Прокуратура начала проверку.

Рейс «Томск-Новосибирск», который был запланирован еще на 18 июня, отменен по инициативе авиакомпании S7, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 июня.

«Часть пассажиров направлены к месту прибытия автобусом за счет средств авиакомпании», — рассказали в ведомстве.

Томская транспортная прокуратура начала проверку перевозчика на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.