Пассажиров авиарейса «Томск-Новосибирск» отправили в путь на автобусе
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Самолет авиакомпании S7 не вылетел из Томска в Новосибирск. Прокуратура начала проверку.
Рейс «Томск-Новосибирск», который был запланирован еще на 18 июня, отменен по инициативе авиакомпании S7, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 июня.
«Часть пассажиров направлены к месту прибытия автобусом за счет средств авиакомпании», — рассказали в ведомстве.
Томская транспортная прокуратура начала проверку перевозчика на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.
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