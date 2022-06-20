Прокуратура проверит «КрасАвиа» после массовой задержки рейсов

© krasavia.ru
Прокуратура проверит «КрасАвиа» после массовой задержки рейсов
20 Июн 2022, 13:05

Шесть рейсов «КрасАвиа» из Томска было задержано. Прокуратура начала проверку.

В аэропорту Томска с 17 по 19 июня были задержаны вылеты шести рейсов авиакомпании «КрасАвиа» в Красноярск и Стрежевой. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 июня.

«Задержки вылетов авиарейсов составили от 2 часов до 27 часов», — рассказали в ведомстве.

Томская транспортная прокуратура начала проверку перевозчика на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.

«КрасАвиа» принадлежит правительству Красноярского края. Компанию возглавляет Андрей Егоров.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста Кто спонсировал «ЕР» в год выборов в Госдуму: господрядчики, компании сибирского сенатора и экс-чекиста
Последние материалы
20 Июн, 14:34
Более 10% обратившихся за компенсациями красноярских погорельцев остались без выплат
20 Июн, 13:05
Прокуратура проверит «КрасАвиа» после массовой задержки рейсов
20 Июн, 12:48
Пассажиров авиарейса «Томск-Новосибирск» отправили в путь на автобусе
20 Июн, 12:21
Экс-директор новосибирского «Росгосстраха» пойдет под суд за многомиллионное мошенничество
20 Июн, 11:58
Теракт предотвращен в Забайкалье
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования