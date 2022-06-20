Прокуратура проверит «КрасАвиа» после массовой задержки рейсов
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Шесть рейсов «КрасАвиа» из Томска было задержано. Прокуратура начала проверку.
В аэропорту Томска с 17 по 19 июня были задержаны вылеты шести рейсов авиакомпании «КрасАвиа» в Красноярск и Стрежевой. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 20 июня.
«Задержки вылетов авиарейсов составили от 2 часов до 27 часов», — рассказали в ведомстве.
Томская транспортная прокуратура начала проверку перевозчика на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.
«КрасАвиа» принадлежит правительству Красноярского края. Компанию возглавляет Андрей Егоров.
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