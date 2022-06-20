«Роснефть» подала иск к арестованному за хищения на красноярском метро Митволю и телеведущему Караулову

© rutube.ru. Андрей Караулов

Компания «Роснефть» подала иск к бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю и телеведущему Андрею Караулову. В чем заключаются требования госкорпорации, неизвестно, однако она не раз упоминалась в резонансных диалогах между ответчиками, в том числе в контексте поставок топлива для украинской техники.

Госкомпания «Роснефть» подала иск в арбитраж к бывшему замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, недавно взятому под арест, и к телеведущему Андрею Караулову, следует из картотеки суда.



Никаких материалов о сути иска нет. Он распределен судье Ольге Козленковой, которая специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации, отмечает РИА Новости.

Бывший чиновник и бизнесмен Олег Митволь в июне был арестован по подозрению в хищении около 1 млрд. После его задержания телеведущий Андрей Караулов в своих видео пытался анализировать произошедшее, отмечая, что Митволь периодически выступал в его передачах.

Так, например, он вспомнил один из их диалогов о нефтяной компании. В нем Караулов и Митволь обсуждают, какое топливо использует украинская военная техника. По версии Митволя, оно якобы могло поступать из Самарской области в Венгрию и оттуда уже в Украину.

Еще один ролик с участием Митволя касался коммерческих долгов за рубежом российских компаний. Суммы называли в триллионах долларов. В диалоге упоминалась «Роснефть».

О задержании Олега Митволя стало известно 10 июня. Его подозревают в хищении 900 млн рублей, «выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство красноярского метро».

Проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу компанией «КрасноярскТИСИЗ», принадлежащей Митволю, ещё в декабре 2019 года, но был возвращен обратно на доработку. В 2020 году Митволь попытался объяснить затянувшееся согласование документации коронавирусом — якобы Главгосэкспертиза заморозила работу на время эпидемии. Однако государственное учреждение опровергло слова бизнесмена, заявив, что работает в плановом режиме, рассказывала Тайга.инфо.

«КрасноярскТИСИЗ» называет себя крупнейшим за Уралом предприятием, специализирующимся в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. По информации сервиса «Контур-Фокус», выручка компании в 2021 году составила 217,5 млн рублей, чистая прибыль — 1,8 млн.

Строительство метро началось в Красноярске в 1993-м. Главным инициатором считался губернатор Валерий Зубов. Планировалось 30 станций на трех линиях. Работы прекратились к 2009 году.

Первые шесть станций в 2020 году планировалось построить от Октябрьского района до исторического центра города (Стрелка). Их хотели назвать: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Ленинская». Их строительство должно было закончиться в 2022 году, но ничего так и не появилось.

После ухода из Росприроднадзора Митволь стал префектом Северного административного округа Москвы. Затем он основал политическую партию «Альянс Зеленых». В 2015-м его сместили с руководящего поста в партии, а в 2016-м он возглавил список партии «Зеленые» на выборах Госдумы.