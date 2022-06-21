Новосибирский контрактник украл почти 2 млн в ломбарде

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Новосибирского военного признали виновным в особо крупной краже. Он прямо во время службы по контракту устроился в ломбард, где украл деньги и ювелирные украшения.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел дело старшего сержанта запаса Антона Патракова, которого обвинили по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Об этом говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, проходя военную службу по контракту, трудоустроился в комиссионный магазин, в котором похитил вверенные для выкупа имущества граждан деньги, а также заложенные ювелирные изделия на общую сумму 1,99 млн рублей», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Патракову грозило до 10 лет колонии. Суд приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Решение пока не вступило в законную силу.