Пассажирский лайнер из Москвы в Новосибирск вынужденно сел в Барнауле

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Пассажирский лайнер из Москвы в Новосибирск вынужденно сел в Барнауле
21 Июн 2022, 08:04

Самолет авиакомпании S7 вынужденно сел в Барнауле. Прокуратура начала проверку.

Самолет, следовавший маршрутом «Москва-Новосибирск», вынужденно сел в аэропорту Барнаула из-за метеусловий. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 21 июня.

«В связи с публикацией в социальной сети информации о длительном ожидании вылета пассажиров данного рейса в самолете Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — рассказал в ведомстве.

Рейс выполняла новосибирская авиакомпания S7.


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