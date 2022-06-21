Пассажирский лайнер из Москвы в Новосибирск вынужденно сел в Барнауле
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Самолет авиакомпании S7 вынужденно сел в Барнауле. Прокуратура начала проверку.
Самолет, следовавший маршрутом «Москва-Новосибирск», вынужденно сел в аэропорту Барнаула из-за метеусловий. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 21 июня.
«В связи с публикацией в социальной сети информации о длительном ожидании вылета пассажиров данного рейса в самолете Барнаульской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — рассказал в ведомстве.
Рейс выполняла новосибирская авиакомпания S7.
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