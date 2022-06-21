Обвинившую следователя в давлении красноярку нашли мертвой в лесу

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В Красноярском крае нашли тело женщины, которая ранее дала показания против мужа. Тот попал в СИЗО по обвинению в домогательствах к дочери. Позже женщина признала, что оклеветала супруга, но его оставили под арестом, а следователь, по ее словам, угрожал ей.

Тело женщины без признаков насильственной смерти найдено в лесу на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, передает ngs24 со ссылкой на полицию. Источник рассказал, что женщина ранее обвинила своего супруга в домогательствах к дочери.

«Также из собственного источника нам стало известно, что мужчина уже дал признательные показания, а потом стал отрицать свою вину. Знакомый с семьей человек сообщил, что еще не известно, от чего умерла женщина, она страдала хроническим неврологическим заболеванием», — пишет издание.

Подробности дела о домогательствах рассказывал телеграм-канал KrasMash. Женщина еще в апреле призналась, что оклеветала мужа в домогательствах к трехлетней дочери.

«Со временем начали ссориться: супруг выпивал и кутил на стороне. Ещё Таню бесило, что ребёнок больше любит папу. Она хотела забрать малышку и уехать, но мужчина не давал — запирал в доме, не отпускал даже в магазин. Одним из триггеров стала недвусмысленная переписка Виктора с незнакомкой. Тогда женщина выдумала историю, что муж домогался до дочери, и рассказала об этом сестре», — писал Mash.

Мужчину отправили в СИЗО и оставили под арестом, несмотря на чистосердечное признание жены в клевете — документ не приобщили делу. Вместо этого, по словам женщины, следователь пригрозил лишить ее родительских прав.

По данным журналистов, дело ведет следователь Артём Колестратов. После одной из бесед с ним женщина «из-за нервов слегла в больницу и впала в кому». Позже она рассказала, что сотрудник «несколько раз заставлял давать показания против мужа», но она ничего не подписала.

Более того, 19 июня стало известно, что женщина пропала. В доме нашли адресованную свекрови записку, похожую на предсмертную: «Простите, но я так больше не могу и не хочу жить. Не хочу жить! Он невиновен, ваш сын. Как мне жить с этим грузом. Не верит мне этот подонок Артём Викторович, и соблазнить пыталась, он согласился только при условии, что я подпишу первоначальные документы, но я не смогла! Зачем, он, Витя, не виновен. Я его оклеветала, как мне жить дальше, я уже с ума схожу, не могу. <...> Моя ложь меня и убила».

Теперь полиция нашла тело женщины. Ее дочь осталась со свекровью.

