Чай и водка подорожали в Новосибирске

© pixabay.com
Чай и водка подорожали в Новосибирске
21 Июн 2022, 08:31

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В очередном выпуске рассказываем, как в июне менялись цены на сахар, соль, чай и водку.

Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города. Сравниваем цены за 30 мая и 14 июня.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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