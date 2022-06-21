Пенсионер ножом отбился от медведя в Приангарье

© pixabay.com

Медведь напал на пенсионера в иркутском лесу. Хищник повалил его на землю и разодрал одежду. Мужчина отбился ножом для сбора грибов, однако получил рваные раны.

69-летний житель поселка Хребтовая Павел Жерехов смог отбиться от медведя ножом для сбора грибов, сообщила «КП-Иркутск».

По словам жены пенсионера Галины Жереховой, он отправился в лес за черемшой и грибами. Примерно в километре от поселка на него набросился молодой медведь, который повалил мужчину на землю, а затем разодрал на нем одежду и «всю грудь».

Жерехову удалось достать из кармана нож и несколько ударить им медведя. После этого хищник убежал.

«Павел не помнит, как в шоковом состоянии добрался до дома. Он даже боли не чувствовал. Плохо ему стало, когда он присел на крыльце. Я сразу вызвала скорую», — рассказала супруга Павла.

Мужчина получил рваные раны, еще хищник сломал ему руку. Сейчас пенсионер находится в состоянии средней степени тяжести и его жизни ничего не угрожает, уточняет издание. Охотники отправились на поиски напавшего медведя, но не смогли его найти.

«В этом случае пенсионеру дико повезло. Обычно, люди гибнут в таких схватках. Даже полугодовалый хозяин тайги может ударом лапы сбить человека с ног и убить его», — заявил доцент кафедры охотоведения Иркутского ГАУ Александр Кондратов.

Кондратов добавил, что молодой медведь испугался, но взрослый бы «разъярился от боли еще больше».

