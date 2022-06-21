Новосибирцам запретили купаться в Обском водохранилище из-за дождей

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Новосибирцам запретили купаться в Обском водохранилище из-за дождей
21 Июн 2022, 10:18

Жителей Новосибирска попросили воздержаться от посещения пляжей на Обском водохранилище. Власти объяснили предупреждение загрязнением воды после дождей.

Вода в новосибирском водохранилище не соответствует требованиям санитарных норм. Власти, по рекомендации Роспотребнадзора, попросили людей пока не купаться.

«На данный момент с учетом выпадения большого количества осадков, продолжительных дождей Роспотребнадзор выявил несоответствие воды нормам СанПиН в водохранилище. Рекомендовано запретить купание в водохранилище до соответствия воды нормам СанПин», — уточнили на аппаратном совещании в мэрии начальника департамента ГО и ЧС Сергей Куценко.

Отдыхать можно, но временно рекомендовано не купаться, подчеркнул Куценко.


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