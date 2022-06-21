Полиция собрала генетический материал у сотни мигрантов после кровавой бойни на рынке в Красноярске

© ГУ МВД по Красноярскому краю
Полиция собрала генетический материал у сотни мигрантов после кровавой бойни на рынке в Красноярске
21 Июн 2022, 10:19

Красноярская полиция проводит масштабную проверку Южного рынка после произошедшей там драки. В ходе рейда взяты отпечатки пальцев и генетический материал у более чем сотни мигрантов. Ранее под арест были взяты шесть участников конфликтов.

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с представителями МУ МВД России «Красноярское» провели проверку рынка в Центральном районе по выявлению нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Прошла массовая проверка документов у иностранных граждан, находящихся на рынке. Мигранты были дактилоскопированы, у них взяты образцы генетического материала. Кроме этого, каждого из них полицейские проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений.

Всего процедуре проверке подвергнуты 112 человек. В результате в подразделения по вопросам миграции полицейские доставили 62 человека. Кроме этого, выявлено 22 административных правонарушения, в том числе нарушение иностранцами режима пребывания в России, незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Сотрудниками полиции собраны 9 материалов для возбуждения уголовных дел, предусмотренных статьями о незаконном пересечении границы, фиктивной постановке на учет иностранцев, подделке документов.

Также одному иностранному гражданину сокращен срок пребывания на территории РФ – в настоящее время его готовят к депортации на родину.

В конце минувшей неделе стало известно о массовой драке на Южном рынке в Красноярске. В сеть попал видеоролик с окровавленными участниками. После инцидента были возбуждены уголовные дела о побоях, участники задержаны. В полиции заявили, что в случае повторения подобных инцидентов будут приняты самые жесткие меры, вплоть до ликвидации рынка.

20 июня по решению суда шесть участников конфликтов на рынке были взяты под арест.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
21 Июн, 14:11
Эксперты назвали кандидатов в новосибирские губернаторы
21 Июн, 13:21
Дерипаска призвал не верить его участию в «переворотах»
21 Июн, 12:58
Редкие кадры: пушистый манул попал в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике
21 Июн, 12:45
Бегущий вокруг света спортсмен прибыл в Новосибирск
21 Июн, 12:27
Алтайскую журналистку довели в суде до слез по делу о ﻿«фейках» из-за допроса ее детей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования