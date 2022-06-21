Полиция собрала генетический материал у сотни мигрантов после кровавой бойни на рынке в Красноярске

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Красноярская полиция проводит масштабную проверку Южного рынка после произошедшей там драки. В ходе рейда взяты отпечатки пальцев и генетический материал у более чем сотни мигрантов. Ранее под арест были взяты шесть участников конфликтов.

Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с представителями МУ МВД России «Красноярское» провели проверку рынка в Центральном районе по выявлению нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Прошла массовая проверка документов у иностранных граждан, находящихся на рынке. Мигранты были дактилоскопированы, у них взяты образцы генетического материала. Кроме этого, каждого из них полицейские проверили на причастность к совершению правонарушений и преступлений.

Всего процедуре проверке подвергнуты 112 человек. В результате в подразделения по вопросам миграции полицейские доставили 62 человека. Кроме этого, выявлено 22 административных правонарушения, в том числе нарушение иностранцами режима пребывания в России, незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Сотрудниками полиции собраны 9 материалов для возбуждения уголовных дел, предусмотренных статьями о незаконном пересечении границы, фиктивной постановке на учет иностранцев, подделке документов.

Также одному иностранному гражданину сокращен срок пребывания на территории РФ – в настоящее время его готовят к депортации на родину.

В конце минувшей неделе стало известно о массовой драке на Южном рынке в Красноярске. В сеть попал видеоролик с окровавленными участниками. После инцидента были возбуждены уголовные дела о побоях, участники задержаны. В полиции заявили, что в случае повторения подобных инцидентов будут приняты самые жесткие меры, вплоть до ликвидации рынка.

20 июня по решению суда шесть участников конфликтов на рынке были взяты под арест.