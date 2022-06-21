Бегущий вокруг света спортсмен прибыл в Новосибирск

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Спортсмен Руслан Шакин, бегущий вокруг света, сделал остановку в Новосибирске. До этого спортсмен побывал в Японии, Австралии, Африке, Южной и Северной Америке, Новой Зеландии и Европе.

В Новосибирск прибыл спортсмен Руслан Шакин, бегущий вокруг света. До этого спортсмен побывал в Японии, Австралии, Африке, Южной и Северной Америке, Новой Зеландии и Европе. Всего он охватил 17 стран. Об этом Шакин сообщил в своем тг-канале.

Мужчина бежит уже 260 дней дней. В апреле он посетил Омск и Тюмень. Россия — это заключительный этап его пути, который должен составить 40 тыс. километров. Именно такое расстояние у экватора Земли.

Основной причиной пробега Шакин называет «продолжение дела Ивана Федоровича Крузенштерна».



Фото: t.me/ruslanshakin