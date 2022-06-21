Редкие кадры: пушистый манул попал в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике

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Фоторегистратор зафиксировал в Саяно-Шушенском заповеднике самого пушистого из кошачьих - манула. В кадр он попал ночью, но исследователи считают, что это все равно ценно.

Автоматические фоторегистраторы зафиксировали манула в Саяно-Шушенском заповеднике 10 и 13 марта, сообщает пресс-служба организации.

«Манул крайне осторожен и активен в основном в сумерках, поэтому большинство фото и видео с его участием получены в тёмное время суток. Новые записи сняты в вечерние и ранние утренние часы. Одно видео получено на хребте горы недалеко от реки Малые Уры, второе – на хребте в районе реки Хем-Теректиг. В Саяно-Шушенском заповеднике обитает небольшая группировка данного вида, численностью 10-15 особей. Однако, в последние годы манул регулярно регистрируется фотоловушками, что является доказательством стабильности обитания этих редких животных на заповедной территории», – поясняет старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Манул – некрупный кот, величиной с домашнюю кошку. Это самый пушистый представитель кошачьих. (на 1 квадратный сантиметр приходится до 9 000 волосков, которые могут достигать в длину до 7 сантиметров).У него светлая морда с характерным четким рисунком и уплощенной лицевой частью. Ноги относительно короткие, хвост толстый хорошо опушенный, кончик хвоста черный.

Животное ведет оседлый образ жизни. Активен преимущественно в сумерках и ранним утром, днем спит в укрытии. Логово устраивает в расщелинах скал, небольших пещерах, под камнями, в старых норах лисиц, барсуков.

Манул внесен в Красную книгу Российской Федерации и Красноярского края. В пределах России распространен на Алтае, в Туве, Бурятии и Забайкалье. В 2020 году на территории заказника «Позарым им. В.М. Зимина» были получены снимки с фоторегистратора, что подтвердило обитание манула в Хакасии. В Красноярском крае манул встречается только на территории Саяно-Шушенского заповедника, где был обнаружен в августе 2010 года (были получены первые фотографии с помощью автоматических фоторегистраторов).