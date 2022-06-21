Дерипаска призвал не верить его участию в «переворотах»

© kremlin.ru. Олег Дерипаска (справа)
Дерипаска призвал не верить его участию в «переворотах»
21 Июн 2022, 13:21

Миллиардер Олег Дерипаска решил прокомментировать его роль в «мифических переворотах». Ранее он выступал за мир.

«Всем, кто плодит слухи о моих планах принять участие в „мифических переворотах“, наверное, стоит послушать эту песню», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале и опубликовал ссылку на песню Алика Ошмянского «Еврейское казачество восстало», в исполнении ансамбля «Слобода» (запись с «5 канала»).

«Веселее нужно жить, #мудачье, в эти непростые времена. Трудиться попробуйте», — утверждает миллиардер.

Бизнесмен не уточнил, кого имел ввиду, а также о каких «переворотах» идет речь.

Он связан с миллиардером Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия Русалом, часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
21 Июн, 14:11
Эксперты назвали кандидатов в новосибирские губернаторы
21 Июн, 13:21
Дерипаска призвал не верить его участию в «переворотах»
21 Июн, 12:58
Редкие кадры: пушистый манул попал в фотоловушку в Саяно-Шушенском заповеднике
21 Июн, 12:45
Бегущий вокруг света спортсмен прибыл в Новосибирск
21 Июн, 12:27
Алтайскую журналистку довели в суде до слез по делу о ﻿«фейках» из-за допроса ее детей
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования