Дерипаска призвал не верить его участию в «переворотах»

© kremlin.ru. Олег Дерипаска (справа)

Миллиардер Олег Дерипаска решил прокомментировать его роль в «мифических переворотах». Ранее он выступал за мир.

«Всем, кто плодит слухи о моих планах принять участие в „мифических переворотах“, наверное, стоит послушать эту песню», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале и опубликовал ссылку на песню Алика Ошмянского «Еврейское казачество восстало», в исполнении ансамбля «Слобода» (запись с «5 канала»).

«Веселее нужно жить, #мудачье, в эти непростые времена. Трудиться попробуйте», — утверждает миллиардер.

Бизнесмен не уточнил, кого имел ввиду, а также о каких «переворотах» идет речь.

Он связан с миллиардером Олег Дерипаска связан с третьим в мире производителем алюминия Русалом, часть мощностей которого находится в Сибири. По состоянию на 31 декабря 2021 года, Дерипаска контролирует 35% голосующих акций «EN+Group», которой принадлежит более 56% акций «Русала». 21,52% корпорации владеет SUAL Partners, основными конечными бенефициарами являются Виктор Вексельберг и Лев Блаватник. Еще более 17% акций находятся в свободном обращении.