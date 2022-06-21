Эксперты назвали кандидатов в новосибирские губернаторы

© Кирилл Канин

Политологи и депутаты назвали возможных кандидатов в губернаторы Новосибирской области. По их мнению, в нынешней ситуации основной сценарий предполагает выдвижение главного претендента со стороны администрации президента, и это необязательно будет действующий глава Андрей Травников. Они констатировали утрату субъектности региональных элит и гражданского общества.

В Новосибирске прошел круглый стол с участием депутатов, журналистов и экспертов о тенденциях в региональной политике и предстоящих в 2023 году выборах губернатора. Мероприятие проводил Фонд содействия политическим и гражданским свободам «Гражданское согласие».

Большинство выступавших согласились с тезисом, что конкурентные выборы с непредсказуемым исходом — маловероятный сценарий. Основной сценарий — действующая власть определится со своим кандидатом, и он будет избран без особой борьбы. Но кто именно станет кандидатом власти — открытый вопрос. Хотя основным кандидатам считается нынешний губернатор Андрей Травников, однако его шансы видятся далеко не абсолютными.

177948

Депутат горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев отметил, что Травников стал «признанным лидером» в региональной «Единой России». По его мнению, ушли в прошлое времена, когда внутри партии власти было несколько равновеликих лагерей. Он считает, что в дискуссию с депутатами законодательного собрания по вопросам, например, мусорной концессии, сейчас вступает ни губернатор и даже ни министры, а чиновники уровнем ниже, что, на его взгляд, свидетельствует о снижении веса заксобрания, который продолжает вступать в острую дискуссию с правительством области. Впрочем, по мнению Украинцева, Кремль будет принимать решение о том, оставить ли губернатора на следующий срок, по соответствию KPI. И именно в эти KPI и будут бить оппоненты Травникова в предстоящий год.

Перспектив конкурентности выборов Украинцев не видит в связи с тем, что, по его мнению, КПРФ утратила часть своей популярности в городе.

С ним не вполне согласился независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. По его словам для жителей сельской глубинки Новосибирск — это «Эльдорадо», в котором есть работа, аквапарк, зоопарк, набережная. И молодежь мечтает выбраться из села в город. А мэр Анатолий Локоть (КПРФ) кажется тем руководителем, который добился такого процветания. Поэтому в свое время заключение «пакта Травникова-Локтя» было оправданным со стороны «Единой России» — Локоть мог составить реальную конкуренцию Травникову в 2018 году. Впрочем, в последнее время тень городских скандалов, включая критику со стороны блогера Ильи Варламова, добралась и до сельчан Новосибирской области.

Теперь молодежь больше хочет в Екатеринбург, чем в Новосибирск, так как столица региона стала проигрывать в сравнении с другими мегаполисами, считает Терещенко. Соответственно, потускнел и образ градоначальника — теперь он из «создателя благополучия» превращается постепенно в его «разрушителя».

По мнению Терещенко будущее Травникова как губернатора связано с успешностью трех проектов — ледовый дворец спорта, четвертый мост через Обь в Новосибирске и «Академгородок 2.0».

На круглом столе нарисовали и образ «идеального кандидата». Среди качеств, которые может ожидать Кремль, они отметили возраст не старше 50 лет, активность, в том числе по федеральным темам, надежность и доверие, хозяйственный опыт, серьезная административная поддержка из Москвы. В качестве возможных претендентов упомянули депутатов Госдумы Александра Аксёненко («СРПЗП), Дмитрия Савельева («Единая Россия») и Виктора Игнатова («Единая Россия»).

Политический обозреватель Тайги.инфо Алексей Мазур констатировал, что субъектность новосибирских элит и общества в предстоящих выборах минимальна — основные решения будут приниматься в администрации президента. По его мнению, говоря о кампании надо ответить на несколько вопросов: сохранится ли нынешняя «стабильность», будут ли выборы, переживет ли Андрей Травников следующий «губернаторопад», а если нет — будет ли новый «варяг» или администрация президента решит попробовать кого-то из местных политиков.

177892

Основной сценарий, по версии Мазура, состоит в том, что, если «стабильность» сохранится, сохранится и Травников, если же нет — то, скорее, варяг. Но если будет сделана ставка на местные кадры, то, по мнению политолога, может подойти любой из депутатов Госдумы от Новосибирской области (Дмитрий Савельев, Александр Аксененко, Виктор Игнатов и Олег Иванинский), первые заместители губернатора Владимир Знатков или Юрий Петухов. Чуть ниже он оценил шансы спикера заксобрания Андрея Шимкива.

Кроме того, эксперт не стал сбрасывать со счетов и Анатолия Локтя. Если вдруг в Кремле решат «дать что-то КПРФ», то могут прийти и к такому решению. Но это будет результат федерального торга, а не местного расклада сил. В конце-концов Омскую область возглавил эсер Александр Бурков вовсе не потому, что «Справедливая Россия» там пользовалась особой популярностью.

Московский политолог Андрей Тихонов согласился с тем, что Новосибирская область — в этом смысле «объект», и, скорее всего, кандидатом (если это не Травников) станет кто-то из «школы губернаторов». Прохождение кризисных явлений в ближайшие полгода покажет не только, кто пойдет на выборы, но и то — будут ли выборы вообще. В 2022 году, по его мнению, региональные выборы было решено сохранить для демонстрации «нормальности» жизни.

Сегодня все уровни власти, кроме силовой, утратили субъектность, констатировал политолог Юрий Пустовойт. А легитимность нынешней власти определяется молчаливым согласием большинства. Чем это кончится, сейчас предсказать затруднительно. Но эксперт не видит «альтернативной повестки», которая могла бы возникнуть в Новосибирске.

Журналист Дмитрий Полушин обратил внимание на «мельчание» оппозиционных (и не только) лидеров и разочарование людей в системных партиях. На его взгляд, сейчас может возникнуть запрос на новую партию. Впрочем, участники круглого стола отметили, что сейчас не время новых популистских партий или региональных политиков-харизматиков — они либо быстро попадают в «черный список» или получают почетную должность, предполагающую молчание по важным политическим темам.

Тайга.инфо