Пассажирский Ан-24 загорелся в аэропорту Иркутска
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Возгорание пассажирского самолета произошло в аэропорту Иркутска. Прокуратура начала проверку.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «ИрАэро» выполнял рейс №142 из Бодайбо в Иркутск. При посадке у судна заклинило шасси «с последующим возгоранием двух колес левого шасси», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре 21 июня.
«На борту находились 38 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано службой пожаротушения иркутского аэропорта», — рассказали в ведомстве.
Аэропорт работает в штатном режиме.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку.
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