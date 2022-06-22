Новосибирские перевозчики в знак протеста ушли с совещания с замминистра транспорта

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Представители некоторых пассажирских перевозчиков Новосибирской области покинули Сибирский транспортный форум в знак протеста. Они обвинили минтранс в долгах за перевозку льготников.

На Сибирском транспортном форуме пассажирские перевозчики демонстративно покинули зал при выступлении замминистра транспорта региона Вячеслава Невежина 22 июня. Об этом Тайге.инфо сообщили участники мероприятия.

Источники пока не уточнили, сколько именно бизнесменов покинули заседание.

По словам общественника Владимира Кириллова, перевозчики обвинили министерство транспорта Новосибирской области в неоплате счетов за перевозку льготников и в «создании искусственных проблем при установке блоков ГЛОНАСС» .

«Не дождавшись ответа от замминистра транспорта Невежина, они [бизнесмены] демонстративно покинули зал конференции при его выступлении», — уточнил Кириллов.

Министерство транспорта региона возглавляет Анатолий Костылевский.

Сибирский транспортный форум проходит в Экспоцентре 22—24 июня. Его организовывает правительство Новосибирской области при поддержке Госдумы и Минтранса РФ. Ожидается, что среди главных участников будут губернатор Андрей Травников, вице-спикер Госдумы Александр Жуков и помощник президента РФ Игорь Левитин.