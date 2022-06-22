Два капитана получили условное за гибель человека на Енисее

22 Июн 2022, 08:10

Красноярский суд признал капитанов транспортного судна виновными в гибели человека. Их приговорили к условным срокам.

Суд в Красноярском крае рассмотрел дело капитанов толкача «Ангара-40» из Лесосибирска, которых обвиняли по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте.

«По данным следствия и суда, 6 ноября 2018 года машинист автокрана „Камаз-43118“, принадлежащего одной из коммерческих организаций, по распоряжению директора производственной площадки прибыл на причал Енисейского района Красноярского края для погрузки автотехники на баржу „БСП-206“, — рассказали в ведомстве. — По указанию капитана фигурант (сменный капитан толкача „Ангара-40“) разместил на барже технику. При этом автокран „Камаз-43118“ разместили у правого борта баржи в непосредственной близости с ее леерным ограждением. После погрузки техники баржа проследовала по реке Енисей по маршруту „Назимово-Лесосибирск“».

В кабине автокрана оставался мужчина.

В ночь на 7 ноября на вахту судна заступил второй капитан, который также не принял никаких мер по обеспечению безопасности мужчины и других пассажиров, отметили в СК.

В итоге мужчина вышел ночью на палубу, упал за борт и утонул.

Капитаны судна не признали вину. Им дали по два года условно.


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