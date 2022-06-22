Новосибирская семья заявила о насилии над их сыном в психбольнице

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Супруги из Новосибирска рассказали о том, что их 22-летнего сына с инвалидностью могли изнасиловать в психиатрической больнице другие пациенты, которые попали туда на освидетельствование как подозреваемые по различным делам. Следственный комитет начал проверку.

Супружеская пара заявила о том, что их 22-летнего сына Кости* с инвалидностью изнасиловали в новосибирской психиатрической больнице №3 на Владимировской, 2. Туда молодого человека с диагнозом «умеренная умственная отсталость» поместили для «коррекции поведения», сообщает НГС со ссылкой на семью.

«1 июня его перевезли туда. Связь была очень редкая, потому что расписание такое странное: врач может говорить о пациентах только раз в неделю. Говорили, что он у них под наблюдением, поэтому связи никакой, только передачи. Спустя неделю разрешили звонок. Он рыдает: „Мне плохо, меня здесь обижают“. Говорил, что по ногам бьют, пихают», — рассказал отец Кости Олег*.

Лечение молодого человека должно было продлиться месяц, однако родители забрали его домой раньше — на 15-минутном свидании с ними Костя выглядел «растерянным, заплаканным и в синяках». Врачи, по словам родителей, на выписке вручили им памятку, привели сына и тут же ушли.

Дома Костя был замкнутым, а потом рассказал о насилии матери.

«Ну вот так вот он прямым текстом и сказал. Это было четыре раза, когда он в туалет заходил. Я предполагаю, что три-четыре раза, потому что точно сосчитать он, наверное, не может. Два человека, которых он четко знает, подкрадывались сзади, сдергивали трусы, били по ногам, чтобы он встал на колени, а дальше он говорит: „В попу мне вводили палец очень глубоко, мне было очень неприятно, больно. И хлопали по ягодицам“, — уточнил Олег. — А он у нас как ребенок. Он читает с трудом, в интернет не заходит. Интереса к этой сфере не проявлял никогда. У него даже физиологическое развитие отстает».



Мать Кости Екатерина* также добавила, что сын жаловался на боли после произошедшего. Супруги написали заявление в полицию. На опознании у следователя выяснилось, что двое мужчин, которые могли изнасиловать молодого человека, проходят подозреваемыми по уголовным и административным делам. Они находились в больнице якобы на освидетельствовании, отметил Олег.

«Один подозреваемый по делу о нанесении тяжких телесных, а у другого вроде административное дело, не уголовник вроде как. Оба вменяемые, не психбольные», — добавил отец молодого человека.



После этого у Кости была судмедэкспертиза, результаты которой семье неизвестны, однако детальных исследований в бюро не проводили, сославшись на отсутствие необходимого оборудования. В заключении врача частной клиники, который осматривал Костю указано: «Не исключено, что воспалительные изменения слизистой прямой кишки могут нести насильственный характер» (документ есть в распоряжении НГС).



Семья также рассказала, что сын жаловался на то, что в больнице ему не давали две недели мыться из-за отсутствия воды. За время нахождения там он похудел на 8 кг.

В управлении Следственного комитета изданию сообщили, что проводят проверку. Администрация психиатрической больницы №3 заявила НГС, что «по предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, каких бы то ни было повреждений не выявлено». Сейчас в медучреждении проходит служебная проверка.



*Имена изменены