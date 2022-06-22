Молодой новосибирец уснул на путях и лишился ног

© Восточное МСУТ СК России

Тепловоз ампутировал ноги молодому жителю Новосибирской области. Мужчина уснул прямо на путях.

Инцидент с травмированием 23-летнего новосибирца произошел 20 июня в Пашино. Машинист тепловоза, предотвращая наезд на лежащего на путях человека, применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния травмирования избежать не удалось.



«Пострадавшим оказался 23-летний житель посёлка Сосновка в Новосибирском районе Новосибирской области, которого бригада скорой помощи доставила в одну из больниц города Новосибирска с диагнозом ампутация обеих конечностей. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении транспортной полиции.

По факту происшествия Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.