Молодой новосибирец уснул на путях и лишился ног

© Восточное МСУТ СК России
Молодой новосибирец уснул на путях и лишился ног
22 Июн 2022, 08:43

Тепловоз ампутировал ноги молодому жителю Новосибирской области. Мужчина уснул прямо на путях.

Инцидент с травмированием 23-летнего новосибирца произошел 20 июня в Пашино. Машинист тепловоза, предотвращая наезд на лежащего на путях человека, применил экстренное торможение, однако из-за близкого расстояния травмирования избежать не удалось.

«Пострадавшим оказался 23-летний житель посёлка Сосновка в Новосибирском районе Новосибирской области, которого бригада скорой помощи доставила в одну из больниц города Новосибирска с диагнозом ампутация обеих конечностей. Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении транспортной полиции.

По факту происшествия Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка.


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