Банк ДОМ. РФ направит свыше 11 млрд рублей на квартал компании «Эталон» в Омске

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Банк ДОМ. РФ направит свыше 11 млрд рублей на квартал компании «Эталон» в Омске
22 Июн 2022, 09:16

Банк ДОМ. РФ профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса «Зеленая Река» в Омске. На реализацию проекта Группа «Эталон» получит 11,4 млрд рублей.

Комплекс находится на Волгоградской улице, на левом берегу Иртыша. В рамках первой очереди построят 14 корпусов переменной этажности общей площадью около 150 тыс. кв. м, детский сад, коммерческие помещения, паркинги и благоустроенные дворовые зоны. В домах первой очереди запроектировано 2711 квартир.

«При финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ в Омске появится более 140 тыс. кв. м комфортного жилья. Для города проект ЖК «Зеленая Река» — один из крупнейших, и такая масштабная стройка стала возможна благодаря переходу на проектное финансирование и различным мерам господдержки. Всего на средства банка девелопер сейчас возводит порядка 350 тыс. кв. м», — прокомментировала вице-президент Банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, в Омской области сейчас возводится около 370 тыс. кв. м жилья.


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