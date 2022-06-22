Паводок разрушил мосты и отрезал села от автосообщения в Забайкалье

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Части поселений Забайкальского края угрожает подтопление. Уже повреждены мосты, вода отрезал три села от автомобильного сообщения.

Пять населенных пунктов в Забайкалье могут быть подтоплены из-за продолжающихся ливней, сообщил депутат Госдумы от этого региона Андрей Гурулёв в своем телеграм-канале.

«На четыре района Забайкалья, как вы можете знать из новостей, обрушилась стихия — это Балейский, Оловяннинский, Могочинский, Сретенский. Прогноз неблагоприятный по погоде — и дальше будут идти ливни. Существует угроза подтопления северными реками населенных пунктов Могоча, Сбега, Джелонда, Ксеньевка в Могочинском районе, Чара — в Каларском», — уточнил депутат.

«Пока уточняют число подтопленных домов и приусадебных участков (несколько человек точно эвакуировано и у родственников размещено). Частично разрушены 3 моста (в селе Усть-Карск Сретенского района, в Могоче, в Ксеньевке, это тоже Могочинский район), частично подтоплено 2 участка автодорог общей протяженностью 40 метров и в одном месте железнодорожные пути подтопило, на перегоне Ксеньевская — Кендагиры. С утра работают в Могоче спасатели», — добавил Гурулёв.

Кроме того, сёла Гробово, Журавлево и Алия, по словам Гурулёва, отрезаны от «легковушек». При этом специальная техника может проехать.

«К тому, что топит, уже мы привыкли за последние годы, но людям от этого не легче. Налаженные механизмы имеются для борьбы с паводками, и главы всё умеют и знают. Надо не паниковать и на региональном уровне не бросать их, главное», — считает Гурулёв.

В ГУ МЧС по Забайкалье подтвердили, что в восточных районах Забайкальского края подтоплены «низкорасположенные участки межпоселковых автомобильных дорог, а также подмыты опоры мостовых сооружений в Могочинском районе». В населенных пунктах Могоча и Ксеньевка подтоплено 24 приусадебных участка и два жилых дома. Ведомство прогнозирует подъем уровня воды.