Паводок разрушил мосты и отрезал села от автосообщения в Забайкалье

© 75.mchs.gov.ru
Паводок разрушил мосты и отрезал села от автосообщения в Забайкалье
22 Июн 2022, 10:05

Части поселений Забайкальского края угрожает подтопление. Уже повреждены мосты, вода отрезал три села от автомобильного сообщения.

Пять населенных пунктов в Забайкалье могут быть подтоплены из-за продолжающихся ливней, сообщил депутат Госдумы от этого региона Андрей Гурулёв в своем телеграм-канале.

«На четыре района Забайкалья, как вы можете знать из новостей, обрушилась стихия — это Балейский, Оловяннинский, Могочинский, Сретенский. Прогноз неблагоприятный по погоде — и дальше будут идти ливни. Существует угроза подтопления северными реками населенных пунктов Могоча, Сбега, Джелонда, Ксеньевка в Могочинском районе, Чара — в Каларском», — уточнил депутат.

«Пока уточняют число подтопленных домов и приусадебных участков (несколько человек точно эвакуировано и у родственников размещено). Частично разрушены 3 моста (в селе Усть-Карск Сретенского района, в Могоче, в Ксеньевке, это тоже Могочинский район), частично подтоплено 2 участка автодорог общей протяженностью 40 метров и в одном месте железнодорожные пути подтопило, на перегоне Ксеньевская — Кендагиры. С утра работают в Могоче спасатели», — добавил Гурулёв.

Кроме того, сёла Гробово, Журавлево и Алия, по словам Гурулёва, отрезаны от «легковушек». При этом специальная техника может проехать.

«К тому, что топит, уже мы привыкли за последние годы, но людям от этого не легче. Налаженные механизмы имеются для борьбы с паводками, и главы всё умеют и знают. Надо не паниковать и на региональном уровне не бросать их, главное», — считает Гурулёв.

В ГУ МЧС по Забайкалье подтвердили, что в восточных районах Забайкальского края подтоплены «низкорасположенные участки межпоселковых автомобильных дорог, а также подмыты опоры мостовых сооружений в Могочинском районе». В населенных пунктах Могоча и Ксеньевка подтоплено 24 приусадебных участка и два жилых дома. Ведомство прогнозирует подъем уровня воды.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
22 Июн, 11:27
Новосибирцам снова повысят тарифы ЖКХ
22 Июн, 10:45
Утечка химвещества произошла на железной дороге в Омске
22 Июн, 10:32
«Кино на траве» в Новосибирске откроется показом короткометражных фильмов Фестиваля уличного кино
22 Июн, 10:05
Паводок разрушил мосты и отрезал села от автосообщения в Забайкалье
22 Июн, 09:50
Новосибирская семья заявила о насилии над их сыном в психбольнице
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования