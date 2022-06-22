Утечка химвещества произошла на железной дороге в Омске

© 55.mchs.gov.ru

В Омске из вагона-контейнера произошла утечка химически опасного вещества. Пострадавших и угрозы для местных жителей нет, заявили в МЧС.

Аварийные службы устраняют утечку химического вещества из вагона-контейнера на железнодорожной станции в Омске, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 22 июня.

«В 08:00 поступила информация, что на станции в Омске происходит истечение толуилендиизоцианата из железнодорожного вагона-контейнера, следовавшего из Владивостока до станции Силикатная», — уточняется в сообщении.

Платформу с контейнером отцепили от поезда и установили на тупиковый путь на безопасное расстояние.

«На месте работает оперативная группа, служба радиационной и химической защиты, пожарные. Ликвидацию последствий течи устраняют специалисты омского территориального подразделения „ЭКОСПАС“, — рассказали в МЧС. — При замерах воздуха превышения допустимой концентрации веществ не обнаружено».

Пострадавших нет. Угрозы для местных жителей нет, ближайшие дома находятся на безопасном расстоянии, уточнили в службе.

