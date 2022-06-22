«Кино на траве» в Новосибирске откроется показом короткометражных фильмов Фестиваля уличного кино

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Сезон летних кинопоказов под открытым небом в Новосибирске начнется 25 июня и продолжится на протяжении всего лета по пятницам. «Кино на траве» откроют просмотром короткометражек российских режиссеров в рамках Фестиваля уличного кино. Программу показов поддержат выступления музыкальных групп, творческие мастер-классы, паблик-токи, маркет товаров ручной работы, зоны активного отдыха и другие интересные локации.

Этим летом в 1000 городах России пройдет IX Фестиваль уличного кино. Сотни тысяч россиян посмотрят лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссерами. Победитель будет определен зрителями и получит 1 500 000 рублей.

«Кино на траве» в Новосибирске — это ежегодные фестивали под открытым небом в Нарымском сквере. Зрители приходят не только, чтобы посмотреть кино, но и поучаствовать в интерактивах, послушать лекции, попробовать себя в необычных видах спорта, интересно и активно провести время всей семьей.

Основная миссия фестиваля — познакомить аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов. В фильмах-участниках можно будет увидеть Александра Петрова, Катерину Шпицу, Владимира Вдовиченкова, Викторию Толстоганову, Фёдора Добронравова и других известных актеров.

В этом сезоне в конкурсной программе Фестиваля уличного кино можно увидеть фильмы:

1. Нас всех убьёт глобальное потепление, режиссер Анатолий Коблов

2. Ангел, режиссер Саша Петров

3. Новая мама, режиссер Александр Кузовков

4. Холодно, режиссер Данил Иванов

5. Молодой, режиссер Леонид Гардаш

6. Как разжечь потухший огонь, режиссер Сергей Филатов

7. My VR, режиссер Ильдар Шангараев

8. Невесомость, режиссер Иван Соснин

9. Принципиально документально, режиссер Анатолий Колиев

Победителя фестиваля по традиции выберут зрители: по окончании показа они проголосуют за понравившиеся фильмы светом фонариков, а специальное устройство — люксметр — замерит уровень света.